Поляки заблокували рух автобусів на КПП “Медика – Шегині” – реакція України

У середу, 20 березня, польські проестувальники заблокували рух автобусів на КПП “Медика – Шегині” на кордоні з Польщею.

Віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у соцмережі Х відреагував на цю ситуацію. Передає НСН.

“Чому ви це допускаєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь у цивілізованій країні?”, – звернувся Кубраков до міністра внутрішніх справ Польщі

Він також зазначив, що польська поліція менше ніж десять днів тому стверджувала, що автобуси перетинають кордон без обмежень. Водночас страйкарі наразі блокують рух пасажирського транспорту на КПП Медика-Шегині.

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