Польські фермери взяли в облогу Варшаву: стартував масштабний страйк (відео)

Польські фермери взяли в облогу Варшаву вранці 20 березня. Стартував анонсований раніше масштабний протест по всій країні.

Про те, що Варшава в облозі 20 березня, повідомляє «Радіо Свобода», передає НСН. Зазначається, що вʼїзд до столиці блокують близько 50 тракторів та 200 мітингувальників. Вони пропонують містянам провести цей день із ними, адже люди не можуть доїхати до роботи, шкіл та інших навчальних закладів.

Нагадаємо, польські фермери раніше анонсували масштабний страйк. Офіційно зареєстровано 580 протестів по всій Польщі, в яких планували взяти участь близько 70 тисяч осіб.

У рамках страйку – блокада доріг і протести у понад пів тисячі місць по всій Польщі.

Про це пресслужба польської поліції повідомляла у соцмережі X (Twitter).

У поліції підкреслили, що це величезна за масштабами подія, яка вимагатиме залучення великої кількості правоохоронців.

При цьому, головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.

У зв’язку зі страйком фермерів по всій Польщі очікувалися значні затори на дорогах, оскільки протестувальники мають намір блокувати ключові відрізки доріг як у містах, так і поза ними.

У центр Варшави протестувальники не можуть заїхати на сільськогосподарській техніці, але тому вони блокують швидкісну дорогу S2 на околиці міста і ключові під’їзні шляхи до польської столиці.

Протести відбуваються також в інших польських містах.

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