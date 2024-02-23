Польські фермери заблокують кордон з Литвою, а Варшава оголосить КПП на кордоні з Україною критичною інфраструктурою.

Польські фермери з 1 березня заблокують кордон з Литвою, а тим часом Варшава має намір оголосити КПП на кордоні з Україною критичною інфраструктурою, передає НСН.

Польські фермери з 1 березня заблокують кордон з Литвою – і знову через українське зерно

Аграрії повідомили про блокаду переходу у Будзісько на польсько-литовському кордоні. Не виключено, що литовські фермери також приєднаються до протесту і перекриють рух зі свого боку. Про це пише inpoland.

Кароль Пєчинський, координатор протесту польських фермерів на кордоні з Литвою, заявив, що акція має на меті припинити явище так званої зернової каруселі. За словами аграрія, українське зерно ніби транзитом потрапляє до Польщі через Люблінське або Підкарпатське воєводство. Далі машина прямує до Литви. Після перетину польсько-литовського кордону транспорт більше не відстежується польськими службами. На території Литви документи на зерно змінюють, після чого вантажівка повертається до Польщі. Вантаж стає товаром євроспільноти, а отже може вільно ввозитися до країни. Пєчинський вважає, що таким чином відбувається обхід ембарго, яке Польща запровадила 15 вересня на імпорт зерна з України.

Блокада в Будзісько має розпочатися в п’ятницю, 1 березня, о 10:00 і триватиме тиждень. В акції візьмуть участь фермери з Вармінсько-Мазурського та Підляського воєводств.

Головною вимогою протестувальників на польсько-литовського кордону є приєднання Литви до транзитної програми ЄС.

До протесту в Будзісько мають приєднатися литовські фермери, бо частина зерна опинилася на їхньому ринку, і очікується, що вони також постраждають від падіння цін. За словами активістів AgroUnia, акція проти зернової каруселі відбудеться також на польсько-німецькому кордоні.

Варшава оголосить КПП на кордоні з Україною критичною інфраструктурою

Такий статус призведе до «іншого типу організаційного режиму», заявили в уряді Польщі.

Після відновлення протестів фермерів на кордоні з Україною влада Польщі має намір класифікувати прикордонні переходи як «критичну інфраструктуру», щоб забезпечити постачання гуманітарної допомоги та озброєнь до сусідньої країни. Про це у четвер, 22 лютого, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Щоб забезпечити 100%-ву гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси, гуманітарна та медична допомога дійдуть до української сторони без затримок, ми додамо пункти перетину кордону з Україною до переліку об’єктів критичної інфраструктури», – цитує Туска агентство AFP

Присвоєння такого статусу прикордонним переходам призведе до «іншого типу організаційного режиму», сказав Туск, не уточнивши, чи будуть як і раніше дозволені акції протесту фермерів на кордоні.

Туск додав, що до об’єктів «критичної інфраструктури» також будуть віднесені ділянки доріг та залізничних ліній, які ведуть до України.

Переговори між урядами Польщі та України щодо протестів польських аграріїв на кордоні заплановані на 28 березня, а доти обговорення питання триватиме на рівні міністрів, сказав Туск.

Нагадаємо, з 20 лютого польські фермери почали блокувати не лише пункти пропуску на кордоні, а й деякі шляхи національного та обласного значення. Аграрії, зокрема, виступають проти збільшення податків, урізання субсидій, а також рішення Єврокомісії зняти торговельну заборону на українське зерно у зв’язку із вторгненням рф.

А тим часом з боку України на кордон з Польщею звозять підірвану внаслідок війни сільськогосподарську техніку українських фермерів, ймовірно, для того, щоб продемонструвати полякам, якою ціною українці отримують зерно.

Нижче відео від 22 лютого 2024 року.

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