Польські фермери заблокували кордон з Німеччиною. Протестні заходи тривають з 17 березня. Рух на трасах серйозно ускладнений.

Польські фермери блокують дві важливі траси на шляху з Польщі до Німеччини, у зв’язку з чим водії прямують в об’їзд і на цих шляхах рух серйозно ускладнений. Про це повідомляє RMF24, передає НСН з посиланням на Європейську правду.

Зокрема, заблокована траса A2 в районі населеного пункту Свецко в Любуському воєводстві на шляху до Берліна. Там фермери стоять ще з середини дня неділі, рух повністю перекритий.

Водіїв в районі містечка Йорданово спрямовують в об’їзд північніше через дорогу S3. Окремі водії, які спілкувалися з журналістами рано вранці, повідомили, що на об’їзному шляху через Ольшину утворилися затори довжиною близько 5 км.

Заблокували також трасу 32 в районі селища Губінек, там протестувальники пропускають лише машини прикордонників, швидкої та поліції.

Польські фермери заблокували кордон з Німеччиною: чого вони хочуть?

Гасла протесту ті ж, що й під час попередніх акцій по всій території Польщі та на кордоні з Україною: фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок “продукції з України та інших країн за межами ЄС”.

Раніше фермери анонсували, що блокада на кордоні з Німеччиною триватиме 4 дні.

Зазначимо, що з п’ятниці 15 березня польські фермери заблокували пункт пропуску Хижне на польсько-словацькому кордоні, заявивши, що планують стояти там до кінця березня. Фермери оголосили, що пропускатимуть одну вантажівку на годину, а автобусів та легковиків протест не стосується.

Раніше ми повідомляли: Польські фермери заблокують кордон з Литвою, а Варшава оголосить КПП на кордоні з Україною критичною інфраструктурою.