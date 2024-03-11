Поляки разом з поліцією почали зупиняти автобуси з українцями на кордоні: деталі

Польські протестувальники разом з поліцією почали зупиняти автобуси з українцями на кордоні. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень. Про це повідомив віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає НСН.

Поляки разом з поліцією почали зупиняти автобуси з українцями на кордоні

“Із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень. Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими по відношенню до громадян України”, – зазначив міністр.

За його словами, під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди.

“Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу”, – підкреслив Кубраков.

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