Поляки знову перекрили кордон з Україною: які КПП заблоковані

Польські фермери відновили свої протести на кордоні з Україною, що призвело до фактичного зупинення руху автотранспорту на деяких пунктах пропуску. Дозволяють проїзд лише обмеженій кількості транспортних засобів за годину. Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає НСН.

Поляки знову перекрили кордон з Україною

У Держприкордонслужбі зазначили, що рух ускладнений через такі пункти пропуску:

Медика – Шегині;

Хребенне – Рава-Руська;

Дорогуськ – Ягодин.

“Через акції протесту польських фермерів, започаткованих сьогодні, утруднений рух [по ряду] пунктів пропуску. Рекомендуємо мандрівникам планувати маршрут через інші пункти пропуску”, – йдеться в повідомленні.

Скільки машин пропускають протестувальники

За даними прикордонників, перед пунктом пропуску Медика протестуючі налаштовані пропускати по 1 вантажному автомобілю на годину. А також:

1 автобусу;

1 легковому автомобілю.

Біля пункту пропуску Хребенне планується пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обох напрямках. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься.

Через пункт пропуску Дорогуськ протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидві сторони.

“Рух автобусів відбуватиметься без змін”, – повідомили у Держприкордонслужбі.

Влада Польщі підтримує фермерів

Водночас міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що протести фермерів проти напливу товарів з України виправдані. За його словами, Польща та інші країни, що межують з Україною, нібито “найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкрити ЄС для припливу товарів з України, без мит, без квот”.

“Фермери мають законні побоювання, очікування, вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків на територію ЄС, зокрема до Польщі. Ми будемо вести переговори однозначно до кінця, тому що правота на стороні фермерів і Мінагрополітики, яка поділяє схожу із фермерами позицію”, – сказав він.

При цьому він наголосив, що у певних сферах буде потрібна повна блокада імпорту. І в якості прикладу навів ситуацію із зерновими.

“Можливо, це буде потрібно за цукром, м’ясом птиці. Ми будемо вносити пропозиції до ЄК, але ми також хочемо встановити це у відносинах з Україною”, – заявив Секерський.

У ЄС підтримали Україну, а не Польщу

Раніше ж Business Inside повідомляв, що ЄС не запроваджуватиме квот для деяких українських продуктів – оскільки ЄК відповіла відмовою на відповідний запит Польщі. Ба більше, ЄК готує проєкт ухвали про продовження безмитної торгівлі з Україною. Очікується, що цей режим діятиме щонайменш до червня 2025 року.

Своє прохання у Польщі обґрунтовували тим, що імпорт української продукції до Європи нібито стає проблемою для країн Західної Європи. Причому йшлося не лише про зерно. Зокрема, зазначали у Польщі, Франція, Австрія та Німеччина порушували питання про загрозу для ринків:

птахівництва;

фруктів;

цукру.

“Ці країни говорять, зокрема, про необхідність поновлення тарифних квот, дія яких зараз припинена за правилами ЄС. Ми звернулися до Європейської комісії з проханням відновити тарифні квоти на деякі чутливі продукти, але це було відхилено Єврокомісією”, – розповів міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

Раніше ми писали: У Польщі анонсували посилення перевірок на кордоні з Україною: відомо причину