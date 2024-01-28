Погода в Україні: очікується потужний антициклон – синоптик

Січень закінчується, а лютий починається мокрим снігом і ожеледицею. У деяких регіонах буде коливання температур та незначні опади.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі Факти ICTV розповіла, що з понеділка, 29 січня, Україна буде під впливом поля високого тиску. Потужний антициклон охопить всю східну і Центральну Європу, а Україна буде в його епіцентрі. Передає НСН.

Погода в Україні: очікується потужний антициклон

28 січня в Україні буде хмарно. Вночі у західних та східних областях помірний сніг.

29 січня хмарно з проясненнями. Вночі в південних, центральних і східних областях пройде невеликий сніг, а в інших регіонах Вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/сек, на півдні – 7-12 м/сек, місцями пориви 15-20 м / сек.Температура повітря вночі – 3-8° морозу.

У Карпатах невеликий сніг, температура повітря вночі 28 січня – 6-11° морозу, 29 січня 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу.

У вівторок і в середу буде без опадів, лише вночі 30 січня в Криму невеликий сніг. Температура вночі-2-8° морозу, а вдень від 2° морозу до 4° тепла, а на півдні і на Заході 1-7° тепла.

Лютий в Україні почнеться переважно без опадів. Тільки 2 лютого в Україні пройдуть невеликі дощі.

3 лютого в північно-східній частині буде трохи дощитиме. Температура вночі 1 лютого – 1-6° морозу, 2-4 лютого – 0-5° тепла. Вдень 2-8° тепла, у південній частині та західних областях 5-10°тепла, а ось 4-5 лютого місцями 13-15°.

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