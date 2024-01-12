На Івано-Франківщині побудують квартири для переселенців: деталі

В Івано-Франківській області збудують два будинки на 200 квартир для переселенців. Нове соціальне житло планують звести на території Коломийської громади.

Для старту проекту планують підписати меморандум до кінця січня, повідомляє Укрінформ, передає НСН.

На Івано-Франківщині побудують квартири для переселенців

Про плани будівництва соціального житла для ВПО розповіла заступниця голови Івано-Франківської ОВА Людмила Сірко.

“У нас починається великий проект з будівництва соціального житла. Ми націлені на те, щоб люди не проживали у місцях тимчасового перебування, а отримали своє житло, кімнату, квартиру. Для цього готуємо підписання меморандуму з Міжнародною організацією з міграції на будівництво двох будинків, які сумарно налічуватимуть 200 квартир”, – повідомила чиновниця.

Відповідний меморандум очікується підписати до кінця січня. Один із партнерів проекту – Коломийська громада, на території якої збудують два багатоповерхові будинки.

“У цій громаді є розуміння місцевої влади. На сесію винесли відповідне рішення щодо земельної ділянки”, – зазначила Людмила Сірко.

До будівництва соціального житла для ВПО долучаються ще дві міжнародні організації. 12 квартир для ВПО у селищі Брошнів-Осада планують звести за підтримки компанії Move Ukraine. Також чеська гуманітарна організація “Людина в біді” планує допомогти передати переселенцям 4 соціальні квартири.

Загалом із початку війни в Івано-Франківській області оселилися понад 140 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Для їх тимчасового розміщення в регіоні створили близько 80 притулків. У 2023 році капітально відремонтували 40 об’єктів, у яких живуть переселенці.

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