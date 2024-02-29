На Одеській області прикордонники зупинили чотирьох осіб, які спробували нелегально перетнути кордон України. Вони винайшли нестандартний метод ухилення від тепловізора та обмотались ізотермічними ковдрами.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає НСН.

План був блискучий: на Одещині ухилянти обмотались ізотермічними ковдрами

За подорож у “золоті” кожен з ухилянтів непогано заплатив, від 3 до 8 тисяч доларів.

“Блискучий план” ухилянтів провалився. Вони сподівалися перетнути кордон України непоміченими. Для цього вони використовували ізотермічні ковдри золотистого кольору. Їх на тілі зафіксували за допомогою скотчу. Ухилянти вважали, що це захистить від тепловізора.

Прикордонники помітили чоловіків та зупинили їх. “Золоті ухилянти” розповіли, що знайшли у месенджерах інформацію про альтернативний шлях до сусідньої країни. Прикордонники склали на них адміністративні протоколи.

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