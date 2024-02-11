Переносив 22 кг гашишу на 13 мільйонів гривень: на Волині прикордонники збили дрон

На Волині прикордонники збили дрон, який переносив 22 кг гашишу на 13 мільйонів гривень. Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає НСН.

Співробітники Волинського прикордонного загону на околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельського району зі співробітниками СБУ збили дрон з двома пакунками. Там було 22,5 кг гашишу на 13 мільйонів гривень.

«Правоохоронці оперативно встановили трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, та провели у них санкціоновані обшуки. В результаті яких виявили безпілотники та комплектуючі до них, а також інші речові докази», йдеться у повідомленні

Трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою незакінченому замаху на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці вилучили наркотичний засіб, безпілотник й три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення незаконної оборудки.

На Волині прикордонники збили дрон: фото

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