Російський FPV-дрон атакував авто волонтера «Проліски» у Часовому Яру (відео)

Російський FPV-дрон атакував авто волонтера «Проліски» у Часовому Яру на Донеччині. Про це повідомляє Українська правда, журналісти якої стали свідками події, передає НСН.

Ворожий FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії “Проліска” від Агенції ООН по біженцях Євгена Ткачова, коли він видавав гуманітарну допомогу в Часовому Яру на Донеччині.

FPV-дрон влучив в авто волонтера, яке мало чіткі блакитні позначки гуманітарної місії на капоті та даху. Вибухом розтрощило багажник, знищило частину гуманітарки та вибило скло в автомобілі.

Сам волонтер встиг сховатися, як і журналісти УП.

Російський FPV-дрон атакував авто волонтера «Проліски»: відео

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