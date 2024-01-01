На Сумщині ворожий дрон поцілив у житловий будинок – є загиблі і поранені

1 січня на Сумщині ворожий дрон Shahed поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді. Загинули жінка та чоловік.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає НСН.

У перший день Нового року росіяни вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. Ворожий БпЛА типу “Шахед” поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді. Є руйнування, люди опинились під завалами, йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу 52-річна мирна мешканка зазнала тяжких поранень і померла в лікарні, повідомили правоохоронці. На той момент під завалами перебував 40-річний чоловік.

Пізніше тіло 40-річного чоловіка дістали з-під завалів — він також не вижив. Окрім того, поранень зазнала ще одна жінка, повідомила поліція.

На Сумщині ворожий дрон поцілив у житловий будинок. Фото

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