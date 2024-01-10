Дрон з Дніпра знищив російський “Солнцепек” на Авдіївському напрямку (відео)

Дрон з Дніпра знищив російський “Солнцепек” на Авдіївському напрямку. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає НСН.

Захисники з 110 окремої механізованої бригади 9 січня уразили російську важку вогнеметну систему залпового вогню “Солнцепек”.

Відео оприлюднив капітан бригади Сергій Ісаєв.