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Дрон з Дніпра знищив російський “Солнцепек” на Авдіївському напрямку (відео)

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Дрон з Дніпра знищив російський

Дрон з Дніпра знищив російський “Солнцепек” на Авдіївському напрямку. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає НСН.

Захисники з 110 окремої механізованої бригади 9 січня уразили російську важку вогнеметну систему залпового вогню “Солнцепек”.

Відео оприлюднив капітан бригади Сергій Ісаєв.

“Хлопці зі 110-ї бригади на Авдіївському напрямку вчора в@бали рашиський “солнцепек”. Нашим дніпровським дроном. НАШИМ ДНІПРОВСЬКИМ ДРОНОМ. ВЧОРА. Тож, хай такі “святкові салюти” радують нас частіше. Для цього ми і працюємо. Приємного перегляду, дніпряни. У цьому салюті – внесок кожного з вас.”, – зазначив очільник міста

Дрон з Дніпра знищив російський “Солнцепек”: відео

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дніпро – лідер всеукраїнського рейтингу із закупівлі дронів для ЗСУ. А на другому місці Кривий Ріг.

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