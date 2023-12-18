«Ось ти і спікся»: захисники знищили ворожий «Сонцепьок» на лівому березі Дніпра

Захисники знищили ворожий «Сонцепьок» на лівому березі Дніпра. Успішну операцію провели українські спецпризначенці. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ і публікують відео, передає НСН.

Українські спецпризначенці знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А в Херсонській області після того, як вона атакувала українські позиції. Знищення було задокументовано відео з безпілотника.

У відомстві розповіли, що під час ведення розвідки на Херсонському напрямку оператори ССО виявили російський ТОС-1А “Сонцепьок”.

З вогнеметної системи противник неодноразово завдавав ударів по позиціях Сил оборони в районі Кринок, що на лівому березі Херсонщини.

Оператори ССО спільно з військовослужбовцями 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по ворожій цілі та знищили “Сонцепьок” – розповіли в ССО.

Військові виклали відео з дрона, який зафіксував знищення російської техніки.

Захисники знищили ворожий «Сонцепьок» на лівому березі Дніпра: відео

“Сонцепьок” – що про нього відомо

ТОС-1А “Солнцепёк”- це важка вогнеметна система 220-мм калібру. Вона побудована на шасі танка Т-72 й створена на основі ТОС-1 “Буратіно”.

Установка використовує термобаричні некеровані реактивні снаряди, які мають довжину 3700 мм та вагу 217 кг.Ці реактивні снаряди складаються з головної частини термобаричної або запалювальної дії, підривника та твердопаливного реактивного двигуна.

Заявлено, що ефективна дальність дії ТОС-1А становить приблизно 6 км.

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