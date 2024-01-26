Український дрон наземного типу пройшов 4 кілометри в тилу окупантів і підірвав важливий міст. Про це пише в публікує відео Реальної війни Курсор, передає НСН.

На Донеччині Збройні сили України продемонстрували високу ефективність використання інноваційних засобів для ураження важливої ​​інфраструктури окупантів. За допомогою наземного дрону, оснащеного вибухівкою, українські військові успішно атакували міст, що знаходився на значній відстані в тилу російських окупантів.

Ця операція не лише демонструє видатний рівень координації між різними компонентами українських збройних сил, а й наголошує на їх гнучкості та мобільності у боротьбі з агресивним противником. Наземна колісна платформа, що супроводжується безпілотним літальним апаратом, успішно подолала 4 кілометри, досягнувши заданої мети у тилу російських військ, – йдеться у повідомленні

Відеозапис операції відбиває як точність управління наземним дроном, а й його здатність проявити маневреність у складних умовах місцевості. Оператор, направивши дрон у тунель, ефективно підірвав опори мосту, тим самим порушивши логістичну артерію російських окупантів.

Цей інцидент підкреслює не лише технологічність озброєння українських військових, а й їхню рішучість використовувати інновації для повної перемоги над Росією. Українська армія продовжує виявляти стратегічну ініціативу, використовуючи сучасні засоби для ефективного захисту своєї країни, – пише автор

Український дрон пройшов 4 км в тилу окупантів і підірвав міст: відео

Український дрон пройшов 4 км в тилу окупантів і підірвав міст (відео)

Ще новини України: Російський FPV-дрон атакував авто волонтера «Проліски» у Часовому Яру (відео)