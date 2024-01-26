Український дрон наземного типу пройшов 4 кілометри в тилу окупантів і підірвав важливий міст. Про це пише в публікує відео Реальної війни Курсор, передає НСН.
На Донеччині Збройні сили України продемонстрували високу ефективність використання інноваційних засобів для ураження важливої інфраструктури окупантів. За допомогою наземного дрону, оснащеного вибухівкою, українські військові успішно атакували міст, що знаходився на значній відстані в тилу російських окупантів.
Ця операція не лише демонструє видатний рівень координації між різними компонентами українських збройних сил, а й наголошує на їх гнучкості та мобільності у боротьбі з агресивним противником. Наземна колісна платформа, що супроводжується безпілотним літальним апаратом, успішно подолала 4 кілометри, досягнувши заданої мети у тилу російських військ, – йдеться у повідомленні
Відеозапис операції відбиває як точність управління наземним дроном, а й його здатність проявити маневреність у складних умовах місцевості. Оператор, направивши дрон у тунель, ефективно підірвав опори мосту, тим самим порушивши логістичну артерію російських окупантів.
Цей інцидент підкреслює не лише технологічність озброєння українських військових, а й їхню рішучість використовувати інновації для повної перемоги над Росією. Українська армія продовжує виявляти стратегічну ініціативу, використовуючи сучасні засоби для ефективного захисту своєї країни, – пише автор
Український дрон пройшов 4 км в тилу окупантів і підірвав міст: відео
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