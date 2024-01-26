Чоловік підірвав себе гранатою, або його не забрали до в’язниці – подробиці

На Дніпропетровщині чоловік підірвав себе за допомогою вибухового боєприпасу, аби не потрапити до вʼязниці. Інцидент стався у селі Велика Костромка Зеленодольської громади Криворізького району.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал Дніпро Оперативний. Зазначається, що унаслідок вибуху чоловік загинув. Передає НСН.

Чоловік підірвав себе гранатою, або його не забрали до в’язниці

Смертельна подія сталась вранці у четвер 25 січня на подвірʼї загиблого. Тоді до будинку чоловіка у селі прийшли представники поліції з метою забрати його до установи виконання покарання за рішенням суду — йому призначили позбавлення волі. Проте не відомо, який саме строк був у злочинця.

Вийшовши на вулицю, чоловік ліг на землю та підірвав під собою гранату. Врятувати його не вдалось.

У поліції інцидент наразі не коментували. Також не відомо, чи є постраждалі серед правоохоронців, які мали здійснити транспортування злочинця.

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