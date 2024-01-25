Вистрілив з РПГ у багатоповерхівку: у Кривому розі розшукують чоловіка

У Кривому Розі Дніпропетровської області вранці у четвер невідомий вистрілив з РПГ у багатоповерхівку, пошкоджені декілька квартир.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, передає НСН.

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Зазначається, що повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на території Тернівського району міста надійшло до поліції близько 5 години.

“За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці, невідомий поцілив у будинок з РПГ. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир”, – поінформували правоохоронці.

За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок інциденту немає.

На місці події працює керівництво Криворізького районного управління поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Відомості за цим фактом внесені в ЄРДР за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Правоохоронці вживають заходів для затримання зловмисника.

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