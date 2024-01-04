Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко припускає, що у січні консенсус у конгресі США не буде знайдено. Однак є можливість надання озброєння Україні й іншими шляхами. Про це він сказав у ефірі телеканалу “Еспресо”, передає НСН.

“План Б” вже є: експерт про військову допомогу США для України

“Європа може тільки частково компенсувати нестачу допомоги від США. Щодо пакета допомоги, то цей пакет є останній, станом на кінцевий період 2023 року. Не здивуюсь, якщо найближчим часом ми побачимо чергові пакети допомоги вже станом на 2024 рік. Ця можливість фінансування ще є у Вашингтона. Заяви про те, що США не мають грошей для нових пакетів – це тиск на капіталістичні пагорби, на дії конгресменів для прискорення процесу щодо знаходження консенсусу”, – пояснив Коваленко.

За його словами, у США є “план Б” щодо надання озброєння Україні, і його можуть застосувати, якщо досягти консенсусу не вдасться.

“Ця можливість не досить юридично коректна щодо законодавства США, але така можливість є. Умовно, це можна назвати “планом Б”, про який ніхто не говорить, нібито цього плану немає. Але “план Б” насправді існує. І його будуть використовувати в тому разі, якщо республіканці й демократи не зможуть домовитися. Але консенсус буде знайдено. Тому що це зовнішньополітичне питання США на рівні державних інтересів”, – наголосив Коваленко.

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