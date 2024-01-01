Як передати показники лічильника не виходячи з дому: три способи

Раз на місяці українці зобовʼязані знімати та передавати показники лічильників електроенергії. Зробити це можна декілька способів. Більш детальну інформацію про них зібрав Телеграф, передає НСН.

Як передати показники лічильника не виходячи з дому

Для здійснення передачі показників лічильника не потрібно навіть виходити з дому, адже способи для надання інформації ДТЕКу — дистанційні.

Передати показники лічильника можна наступним чином:

через електронний кабінет на сайті ДТЕКу в будь-який час доби;

через голосове меню телефоном кол-центру, номера яких є на сайті ДТЕКу, а обслуговування здійснюється з 8 ранку до 5 вечора по будніх днях;

за допомогою чат-бота в Viber або Telegram, під’єднати які можна, відсканувавши QR-код на сайті ДТЕКу.

Ба більше, щоб передати показники лічильника через чат-бот можна скористатись відеоінструкцією, у якій покроково показано як це зробити. Також у ньому можна отримати інформацію про відключення електроенергії.

Передати можна показники лічильника не виходячи з дому: три способи

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