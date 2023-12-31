Як передати показники лічильника газу без реєстрації – інструкція від Нафтогазу

Нафтогаз дав докладну інструкцію, як передати показники лічильника газу без реєстрації на сайті gas.ua.

Про це пише НСН, посилаючись на повідомлення пресслужби компанії.

Тож для того, щоб передати дані про споживання без реєстрації особистого кабінету, потрібно?

у головному меню натиснути розділ “Передача показань“

ввести особовий рахунок та перші три літери прізвища власника рахунку

клікнути на “Надіслати”.

Далі у віконці “Форма передачі” потрібно:

ввести поточні покази та номер телефону

натиснути кнопку “Надіслати”

та дочекатися повідомлення “Покази передані успішно”

Нагадуємо, передавати показання лічильника необхідно навіть якщо ви тимчасово не мешкаєте в будинку і не користувалися газом.

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