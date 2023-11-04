Перебої зі світлом у семи областях Україні – в Міненерго назвали причини

У п’ятницю, 4 листопада, у семи областях України зафіксовані перебої зі світлом. Це сталося не лише через російські обстріли. Проблеми спричинили також негода і технологічні порушення. Про це у Telegram-каналі повідомило Міненерго, передає НСН.

Перебої зі світлом у семи областях Україні

“Через несприятливі погодні умови відключено понад 2 тисячі споживачів у Хмельницькій та Кіровоградській областях. Тривають відновлювальні роботи”, – йдеться у пвоідомленні.

Також залишаються без електропостачання частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. І тут причиною є ворожі обстріли.

На Київщині було знеструмлено 1245 абонентів внаслідок технологічних порушень. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

“На Донеччині за минулу добу електроенергію повернули майже 1200 споживачам. На Харківщині до мережі підключено декілька ліній електропередачі, знеструмлених внаслідок бойових дій. Завдяки цьому повернули світло 57 абонентам”, – інформують у міністерстві.

Загалом енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо. На Запорізькій АЕС рівень води у ставку – охолоджувачі залишається без змін – 15.68 метра. Цього наразі достатньо для забезпечення потреб станції.

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