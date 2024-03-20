Пенсії та соцвиплати: хто може втратити допомогу з 1 квітня

Деякі категорії громадян з 1 квітня 2024 року можуть втратити пенсії та соцвиплати. Йдеться про тих, кому допомога нараховується на банківські картки.

Про це пише видання “Главред”, передає НСН.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, яке було ухвалене наприкінці 2023 року, чотири категорії громадян повинні пройти процедуру ідентифікації до 31 березня 2024 року. Цю процедуру можна пройти в будь-якому відділенні Ощадбанку або Пенсійного фонду України (ПФУ).

У ПФУ надали можливість громадянам пройти відповідну ідентифікацію за допомогою відеозв’язку чи через портал е-послуг фонду. Для цього потрібен попередній запис.

За словами юристів, якщо власники карток не виконають вимоги уряду, то пенсії та соцвиплати перестануть бути доступні. Йдеться про такі категорії громадян:

переселенці похилого віку, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24.02.2024 року;

особи, які надалі проживають на окупованих територіях;

громадяни, які виїхали за межі країни;

українці, які отримали статус ветерана чи особи з інвалідністю до повномасштабного вторгнення РФ.

Труднощі з проходженням ідентифікації

Правозахисники зауважують, що більшості громадян, особливо похилого віку, буде складно пройти ідентифікацію. Труднощі можуть виникнути з технічного боку. Так, якщо людина проживає за кордоном у віддалених від великих міст населених пунктах, то зв’язок може бути поганим. Від “Дії” повинен буде надійти код для входу. Для тих, хто за кордоном, він може надходити довго (протягом кількох годин чи діб), також програма може давати збій за поганого зв’язку.

Аналогічні проблеми можливі також і в пенсіонерів, які проживають на окупованих територіях. Часто люди літнього віку не ознайомлені із цифровими технологіями. Тому є велика загроза втрати доступу до власних коштів на картках.

Водночас юристи вважають, що є надія на те, що цього разу необхідність проходження відеоідентифікації перенесуть в останній момент, що робили до цього неодноразово. Припускають, що термін можуть продовжити з 31 березня до 1 липня 2024 року.

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