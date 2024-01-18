На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У четвер, 18 січня, ціни на українських АЗС продовжили падати. Вартість бензину, дизпалива та автогазу трохи зменшилась. Найбільше здешевшав бензин марки А-92. Ціни на нього впали на 10 копійок.

Про це повідомляється на сайті Auto.ria, передає НСН.

Пальне знову дешевшає: які зараз ціни на АЗС України

За даними моніторингового сайту, 18 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,31 грн/л;

А-95 — 51,01 грн/л;

А-92 — 47,75 грн/л;

дизельне пальне — 51,00 грн/л;

скраплений газ — 28,18 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,32 грн/л,

А-95 — за 51,12 грн/л,

бензин А-92 — за 47,94 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,09 грн/л,

скраплений газ — 28,59 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 18 січня

18 січня пальне брендів “Євро-95” та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС “Параллель” — 54,99 грн/л, найдешевше на АЗС Neftek — 45,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС “Параллель” — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС “Фактор” — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,50 грн/л, на KLO — 28,79 грн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

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