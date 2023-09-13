Українці, які користуються послугами мобільного банкінгу ПриватБанку, можуть отримати грошову винагороду просто сплачуючи комуналку та інші послуги. Деталі опубліковано на офіційному сайті фінустанови, передає НСН.

Українці отримають винагороду за користування “Приват 24”

До 30 вересня клієнти банку можуть отримати щедрий грошовий приз, просто скориставшись мобільним банкінгом.

Як прийняти участь в акції?

Зареєструватися за цим посиланням;

Здійснити 5, 10 або 15 платежів з картки Mastercard через меню «Платежі» в Приват24 (зокрема й через QR-код чи кнопку оплати на сайті, що ведуть у Приват24). Чекайте на розіграш призів щомісяця.

Дочекайтеся розіграшу, який дає можливість виграти 10 , 20 або 50 тисяч гривень, залежно від кількості платежів.

Платежі, які беруть участь в акції:

оплата комунальних послуг;

сплата штрафу;

оплата навчання в школі/дитсадку/виші;

благодійний внесок;

плата за товари й послуги на рахунок ФОП/юридичної особи.

Як оплатити послугу через меню “Платежі” у додатку Приват24:

авторизуйтесь у додатку Приват24;

перейдіть до меню “Платежі”;

у пошуковому рядку введіть назву, ЄДРПОУ чи IBAN одержувача;

виберіть одержувача та введіть пошукові реквізити (наприклад, особовий рахунок) у разі потреби;

заповніть дані платежу, виберіть картку для оплати та натисніть “Продовжити”;

перевірте дані та натисніть “Оплатити”.

Детальніше у відео:

Хто не зможе отримати приз?

Клієнти банку зі статусом «Не бонусується». Оскільки приз вважається додатковим благом, отримання заохочення може вплинути на умови одержання переможцем акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Також державні службовці не мають права отримувати додатковий дохід.

Щоб дізнатися про наявність статусу «Не бонусується», достатньо спробувати зареєструватися на цій сторінці або звернутися на 3700.

Як буде визначено переможців?

Переможці будуть обрані за допомогою сервісу Random.org серед учасників, які виконали умови акції станом на дату проведення розіграшу. Тринадцять переможців будуть обрані шляхом жеребкування наприкінці акції. Всього за період проведення акції буде визначено 39 переможців. Результати кожного розіграшу будуть оголошені на сторінці кампанії.

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