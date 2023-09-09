ПриватБанк оголошує про оновлення додатку Приват24 для бізнесу. З 18 вересня клієнти фінустанов чекають нові правила, а бізнесменів – більш зручний функціонал

ПриватБанк анонсує оновлення додатку Приват24. Про це розповідає НСН з посиланням на Технофан.

Які зміни очікують користувачів Приват24

У меню “Рахунки” клієнти ПриватБанку зможуть:

подати заявку на відкриття додаткового рахунку;

подати заявку на закриття рахунку;

перейменувати діючі рахунки;

отримати реквізити рахунків та поділитися ними у месенджері.

Меню “Реквізити” закриють, а його функціонал перенесуть у “Рахунки”. Щоб поділитися своїми реквізитами, клієнтам потрібно буде виконати кілька простих кроків у додатку:

“Послуги – Рахунки – три точки – Реквізити рахунку”;

“Загальний баланс – Рахунки”;

“Загальний баланс – Виписка”.

ПриватБанк оголошує про оновлення додатку Приват24 – які зміни очікують користувачів

Меню «Податки»

В меню «податки» можна буде зручно та швидко одержати від податкового стану розрахунок з бюджетом та сплатити податки за актуальними реквізитами (меню «Послуги — Податки»).

Меню “Податковий платіж”

Новий вид платежу з новітньою структурою оподаткування. Створити платіж на сплату податків можна через:

меню «Послуги – Платежі – Створити – Податковий»

шаблон податкового платежу в меню «Послуги — Шаблони платежів»

Повторення або копіювання з меню «Виписки»

Крім того, користувачі Приват24 отримають доступ до нового розділу «Відеоінструкції», який містить навчальні відео. Доступ до нього буде здійснено через бокове меню.

Також в оновленому додатку нарешті виправлять помилку з призначенням платежу при копіюванні.

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