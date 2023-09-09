ПриватБанк оголошує про оновлення додатку Приват24 для бізнесу. З 18 вересня клієнти фінустанов чекають нові правила, а бізнесменів – більш зручний функціонал
ПриватБанк анонсує оновлення додатку Приват24. Про це розповідає НСН з посиланням на Технофан.
Які зміни очікують користувачів Приват24
У меню “Рахунки” клієнти ПриватБанку зможуть:
- подати заявку на відкриття додаткового рахунку;
- подати заявку на закриття рахунку;
- перейменувати діючі рахунки;
- отримати реквізити рахунків та поділитися ними у месенджері.
Меню “Реквізити” закриють, а його функціонал перенесуть у “Рахунки”. Щоб поділитися своїми реквізитами, клієнтам потрібно буде виконати кілька простих кроків у додатку:
- “Послуги – Рахунки – три точки – Реквізити рахунку”;
- “Загальний баланс – Рахунки”;
- “Загальний баланс – Виписка”.
ПриватБанк оголошує про оновлення додатку Приват24 – які зміни очікують користувачів
Меню «Податки»
В меню «податки» можна буде зручно та швидко одержати від податкового стану розрахунок з бюджетом та сплатити податки за актуальними реквізитами (меню «Послуги — Податки»).
Меню “Податковий платіж”
Новий вид платежу з новітньою структурою оподаткування. Створити платіж на сплату податків можна через:
- меню «Послуги – Платежі – Створити – Податковий»
- шаблон податкового платежу в меню «Послуги — Шаблони платежів»
- Повторення або копіювання з меню «Виписки»
Крім того, користувачі Приват24 отримають доступ до нового розділу «Відеоінструкції», який містить навчальні відео. Доступ до нього буде здійснено через бокове меню.
Також в оновленому додатку нарешті виправлять помилку з призначенням платежу при копіюванні.
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