Приватбанк запустить онлайн продаж валюти: що відомо

Приватбанк запустить онлайн продаж валюти. Про це йдеться в офіційній заяві фінансової установи сьогодні, 29 серпня, передає НСН.

У ПриватБанк обіцяють запустити онлайн продаж валюти. Це відбудеться після проведення необхідних налаштувань сервісу банку.

Зазначається, що наразі ПриватБанк проводить необхідні налаштування сервісу безготівкового валютообміну з урахуванням вимог регулятора та лімітів проведення операцій.

Очікується, що відновлення послуги купівлі продажу валюти буде доступне через Приват24.

Як повідомив директор Департаменту ринків капіталу ПриватБанку Антон Коваленко, банк підтримує дії НБУ, спрямовані на подальшу лібералізацію валютного ринку та дії спрямовані на мінімізацію множинності обмінних курсів.

ПриватБанк відновлює безготівкову продаж валюти прозоро та в рамках етичних норм, щоб не створювати тиску на золотовалютні резерви України та потенційного навантаження на ринок через різницю курсів.

Нагадаємо, Національний банк дозволив українцям купувати безготівкову валюту без додаткових умов, як це було з початку повномасштабної війни.

Якщо раніше можна було купувати валюту з її розміщенням на нерозривному банківському депозиті строком від трьох місяців у сумі, яка еквівалентна 100 000 грн, то тепер суму збільшили до 200 000 грн.

В яких банках вже є онлайн продаж валюти

Станом на зараз у більшості банків послуга з купівлі валюти онлайн поки що не доступна.

Українці можуть купувати долари та євро у застосунку Монобанк. Валюту можна придбати за курсом 37,44 грн/$ та 40,89 грн/€ відповідно. Курс відповідає картковому під час розрахунку гривневою карткою за кордоном чи в іноземних онлайн-магазинах.

Щоб скористатися можливістю покупки валюти, потрібно оновити застосунок. У разі ажіотажного попиту monobank залишає за собою право припинення продажу валюти – повідомляли раніше власники.

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