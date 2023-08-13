Боротьба зі спекулянтами: на OLX блокуватимуть оголошення про продаж квитків на потяги “Укрзалізниці”

На OLX усі оголошення про продаж квитків на поїзди “Укрзалізниці” блокуватимуться, а раніше розміщені оголошення про продаж залізничних квитків на сервісі OLX вже видалено.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці” у Telegram, передає НСН.

У компанії зазначили, що більшість оголошень про продаж квитків була розміщена шахраями: людей просто ошукували, надсилаючи підроблені проїзні документи.

“Продовжуємо системну боротьбу з квитковими шахраями. Вже запровадили низку рішень, які суттєво ускладнили їх життя та унеможливили схеми. Тепер ще один надважливий крок – усі оголошення про продаж залізничних квитків на сервісі OLX вже видалені, а нові просто буде неможливо розмістити”, зауважив голова “УЗ” Євген Лященко.

За словами директора департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігоря Сироватки, сервіс завжди оперативно реагує на можливі зловживання під час користування платформою OLX.

“Нашими фахівцями вже було заблоковано понад 20 оголошень про продаж залізничних квитків. Також розроблено алгоритм, який не дозволятиме публікувати такі оголошення в майбутньому. Команда зосереджена на постійному вдосконаленні алгоритмів та модераційних фільтрів, щоб забезпечити безпеку та зручність для всіх наших користувачів”, сказав він.

В “УЗ” також наголосили, що довіряючи купівлю квитків для своєї подорожі “перекупникам”, українці ризикують залишитися без мандрівки взагалі, адже перевірку посадкових документів компанія постійно посилює.

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