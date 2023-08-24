Під час мобілізації чоловіки призовного віку можуть отримати повістки і вступити до лав ЗСУ. Які наслідки можуть бути за несплату податків через мобілізацію для ФОП

Бухгалтер Кристина Ворожбітова пояснила, які наслідки для мобілізованого ФОПа, який не подавав декларації та не платив податки, інформує НСН.

Вона підкреслила, що після призову на службу по мобілізації у ФОП не було часу з’ясувати питання щодо сплати податків та інших платежів, адже це не передбачено жодним НПА. У зв’язку з чим мобілізований ФОП став фактично заручником ситуації, коли з одного боку йому потрібно подати податкові декларації та сплатити податки, а з іншого він мусить захищати країну.

За словами експертки, на час дії воєнного стану ФОП 1 та 2 групи мають право не сплачувати єдиний податок та ЄСВ. Отже, не сплата таких податків під час дії воєнного стану не може розцінюватися як правопорушення, а тому відповідальності за таку несплату не має.

Щодо звітності, то також передбачено, що якщо єдиний податок не сплачувався, то й звітність подавати не потрібно. Щодо ЄСВ, то ЄСВ за себе якщо не сплачувалося, то й обов’язку подавати звітність не має.

Чи є відповідальність за несплату податків через мобілізацію для ФОП

Для інших груп діє зовсім інший механізм. Такі ФОП не звільняються від сплати податків та подання звітності попри воєнний стан.

Чи є відповідальність за несплату податків через мобілізацію

За невчасне подання декларації та сплати податків до ФОПа може бути застосована адміністративна та фінансова відповідальність. Але щодо мобілізованих є деякі особливості.

В такому випадку варто користуватися Податковим законодавством, яке вказує, що такі ФОПи звільняються від відповідальності за недотримання строків, якщо такий ФОП бере участь у бойових діях.

Для цього треба надати до контролюючих органів підтверджуючі документи про те, що ФОП є мобілізованим. Це можуть бути довідки з військової частини про призов ФОП по мобілізації, копія військового квитка тощо.

Але варто зауважити, що останні обтяжені обов’язком виконати їх протягом одного календарного місяця з дати закінчення війни.

Тобто, з моменту звільнення зі служби ФОП повинен виконати зобов’язання протягом одного місяця.

Якщо ФОП не повідомив про те, що його мобілізовано і внаслідок цього до нього були застосовані санкції, то їх можна оскаржити та як наслідок скасувати. Отже, мобілізований ФОП фактично звільняється від будь-якої відповідальності за неподання декларації та сплати податків.

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