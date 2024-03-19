Опалювальний сезон в Україні завершать достроково: коли саме

У 2024 році в Україні опалювальний сезон можуть завершити раніше, ніж планувалося, через тривале потепління в країні.

Про такі наміри розповів голова Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” Олексій Чернишов, передає НСН.

За словами посадовця, є ймовірність того, що опалювальний сезон в країні закінчиться майже на цілий місяць раніше. Так, у разі збереження плюсової температури повітря тепло в домівках українців вимкнуть наприкінці березня.

“Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня”, — повідомив Чернишов.

Він зауважив, що Україні вдалося спокійно пережити другу воєнну зиму, засвоївши попередній урок.

“Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня”, — додав голова Нафтогазу.

Коли зазвичай вимикають тепло у домівках

Як правило, стандартною датою звершення опалювального сезону в країні вважається 15 квітня. Проте рішення про припинення теплопостачання до будинків українців ухвалює влада на місцях у регіонах залежно від середньої температури повітря. Зазвичай, якщо тримається не нижче 8 градусів вище нуля протягом трьох днів.

Наприклад, у 2023 році тепло громадянам почали вимикати наприкінці березня. Тоді також спостерігалося тимчасове потепління. Примітно, що коли в деяких містах достроково завершили опалювальний сезон, після цього в країну зайшов антициклон зі снігами та морозами.

Варто зауважити, що раніше у Нафтогазі допускали перегляд тарифів на газ для населення після завершення опалювального сезону. Там наголошували, що чим раніше відбудеться перехід на ринкові ціни, тим краще буде для країни.

Зараз діє мораторій на підвищення цін на газ. Його запровадили на початку повномасштабного вторгнення РФ. Заборона має діяти до завершення воєнного стану та пів року після.

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