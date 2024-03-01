Україна вперше пройшла зиму на власному газі – Нафтогаз

Україна вперше пережила зиму на власному газі. Влада має намір і надалі сприяти енергетичній незалежності країни. Про це повідомив очільник НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов, передає НСН.

Україна вперше пройшла зиму на власному газі

“Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія”, — сказав Чернишов.

Він додав, що ще десять років тому в це ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити.

“Ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі. Пишаюся та дякую українським газовикам, які зробили це можливим”, — наголосив очільник “Нафтогазу”.

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