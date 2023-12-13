Образився за “раба Божого”: на Львівщині військові влаштували скандал зі священником

Не встигли вщухнути пристрасті через масові рейди військкомів до спортзалів для вручення повісток, як спалахнув новий скандал. На Львівщині співробітники ТЦК зі скандалом вручили повістку священнослужителю УГКЦ. Передає НСН.

На Львівщині військові влаштували скандал зі священником

Відео інциденту, зняті вдома у священника, з’явилися у мережі. Незабаром у Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що по-хамськи до священника ставилися не його представники (які й виписували чоловікові повістку), а “громадянська особа у військовій формі, яка має особисту неприязнь до священнослужителя”.

На кадрах можна побачити, що чоловік у військовій формі звинувачує священника в тому, що той нібито “зажерся” і погрожує йому “завантажити як собаку”, якщо той не з’явиться в ТЦК. Поруч, не перешкоджаючи агресивному чоловіку, священникові виписують повістку. Зрештою чоловік у військовій формі, використовуючи ненормативну лексику, заявляє, що злий на священника за те, що той, на похороні його сина, не назвав звання загиблого, а сказав “раб Божий”. У ході суперечки він хватає священника за горло. Все це відбувається на очах дочки священника, яка захищає отця.

“Я тобі казав, що я тобі не пробачу, за те, що ти неграмотний ксьондз (священик, — ред)… Тут ти зажерся… Я попереджаю, якщо ти не приїдеш, ми приїжджаємо з хлопцями і вантажимо тебе, як собаку… Це не погроза, ти військовозобов’язаний… Скільки тобі років, 40 із копійками? А мені 66 і я ще ходжу, добровільно служу…”, – заявив чоловік у формі.

Священник поводився спокійно, підписав повістку. Тільки наприкінці у відповідь на потік образ він сказав “не треба ображати”.

“Та я якби міг, я б тебе задушив”, — відповів чоловік у формі і схопив священника за горло.

Увага! На відео є ненормативна лексика

На інцидент відреагував голова Львівської ОВ Максим Козицький. Він зазначив, що чоловіки на відео явно знайомі і ми не знаємо всіх обставин, але це не виправдовує образ та агресії.

“Те, що я можу сказати точно: мобілізаційний процес не може відбуватися зі приниженням честі та гідності людини і не повинен переростати у зведення особистих рахунків. Прошу керівництво Львівського обласного ТЦК та СП з’ясувати, чи справді чоловіки у формах на цьому відео є працівниками ТЦК, і дати оцінку їхнім діям”, — написав він.

Вранці 13 грудня ситуацію пояснили у Львівському обласному ТЦК та СП. Там провели службове розслідування та встановили, що чоловік — цивільний у військовій формі.

“Під час здійснення планового оповіщення для уточнення військо-облікових даних військовозобовʼязаних в процес роботи військослужбовців ТЦК та СП втрутилась цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя. Водночас дії військослужбовців ТЦК та СП були правомірними, повістка була виписана заздалегідь. Громадянин (священник), який являється військовозобовʼязаним викликався у ТЦК та СП для уточнення військооблікових даних”, — йдеться в повідомленні.

Пізніше Козицький повідомив, що чоловік у військовій формі, який на відео конфліктував зі священником у Стрийському районі, – батько братів Вишиваних, які загинули у російсько-українській війні з різницею у 10 днів.

Молодшого, Василя, не стало 4 березня 2022 року у боях у Миколаївській області. Воїнові було 28 років. Він служив у лавах 80-ї бригади. Старший, 34-річний майор Кирило Вишиваний, загинув за десять днів після цього – внаслідок удару крилатих ракет по Яворівському полігону.

“Як батько щиро співчуваю Василю Дмитровичу через непоправну втрату. Низький уклін вам і дружині за виховання таких гідних, сильних, красивих людей, патріотів. Вічна пам’ять Героям. Але наш ворог – росіяни. Це вони вбивають українців.. Будь ласка, не шукаємо ворогів між собою”, — написав він.

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