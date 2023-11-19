Чи можуть вручити повістку в іншому місті: пояснення юристів

Останнім часом почастішали випадки, коли людей мобілізують до лав ЗСУ не за місцем їхньої реєстрації. Як діяти у таких випадках розповіли юристи у коментарі “Фокусу”, передає НСН.

Чи можуть вручити повістку в іншому місті

Військовий юрист Олег Леонтьєв роз’яснив, що в часи війни кожен військовозобов’язаний повинен знаходитися на обліку за місцем своєї реєстрації. Таке правило є загальним для всіх.

Якщо особа змінює своє місце проживання, вона повинна протягом тижня повідомити про це свій військкомат та стати на облік у новому місці. Втім, за новими правилами вручення повісток, їх можна отримати, незалежно від місця перебування на військовому обліку та реєстрації. Відповідну постанову Кабмін ухвалив 7 квітня 2023 року. Тож цілком можливо, що повістку можуть вручити в іншій області, якщо ви, приміром, поїхали у відрядження.

Повістку видали не за місцем реєстрації: що робити

Юрист поділився інцидентом, що трапився минулого року в Червонограді, де чоловіка затримали місцеві працівники територіального військкомату та відправили його на медичний огляд. Чоловік намагався пояснити, що вже пройшов комісію у своєму військкоматі, але на процес мобілізації це не вплинуло. Зазначено, що ситуацію вдалося вирішити на рівні військкоматів завдяки наявності контактного телефону.

Щоб уникнути конфліктів з працівниками територіальних військкоматів, військовозобов’язаним рекомендують мати при собі військово-облікові документи, зокрема ті, які надають право на відстрочку. Також важливо знати контактні телефони військкоматів свого регіону для можливості зв’язку у разі необхідності.

Адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов пояснив, що у разі наявності військово-облікових документів можна порузумітися з працівниками територіальних військкоматів. Він також наголосив, що не можна силою змушувати людину пройти медичний огляд, і якщо вона відмовляється, можуть виникнути певні юридичні наслідки.

Як часто потрібно оновлювати дані у ТЦК та СП?

Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” визначає, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні звіряти свої персональні дані з обліковими даними Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не рідше одного разу на п’ять років. Однак, у деяких випадках військовозобов’язані зобов’язані повідомляти про зміни у своїх даних у коротший строк. Зокрема, військовозобов’язаний повинен особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибути до відповідного ТЦК та СП для взяття на військовий облік.

Адвокат Олександр Камша радить військовозобов’язаним слідкувати за актуальністю своїх даних та, у разі необхідності, проводити звіряння даних для уникнення можливості притягнення до адміністративної відповідальності. Порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними, резервістами в особливий період тягне за собою накладення штрафу від 850 грн до 1 700 грн.

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