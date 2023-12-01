Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснила, чому настільки відрізняється погода в різних областях. Також вона розповіла, у яких регіонах початок грудня – зовсім не зимовий. Передає НСН.

“Ну зовсім не грудневі температури”: в яких областях очікується до +16 градусів

Нині в Україні спостерігаються контрастні погодні умови, адже за прогнозом – у суботу, 2 грудня, на Заході будуть снігопади й ожеледиця, водночас на Півдні – без опадів та дуже тепло. Як пояснила Птуха, нині через Україну пролягає атмосферний фронт, яки ніби розділяє холодну й теплу повітряні маси.

“Атмосферний фронт – це умовна лінія, яка завжди розділяє холодну і теплу повітряну масу. Тому над Півднем України тепла повітряна маса, а над Заходом і Північчю – більше холодніша”, – пояснила синоптикиня.

Через атмосферний фронт в Україні й відрізняються опади – на Заході сніг та дощі, а на Півдні – сухо. Крім того, прогнозується й змішана фаза опадів. Атмосферний фронт принесе сніг, дощ, ожеледиця, й навіть тумани, адже температури не надто низькі.

Окрім південних областей та Криму, потеплішає також і на Закарпатті, адже над регіоном – тепла повітряна маса. Стовпчики термометрів також підіймуться й в Запорізькій, Дніпропетровській і Луганській областях.

“Південь – це взагалі величезна історія, там вночі +5…+12 градусів тепла, а вдень +9…+16 градусів. Ну зовсім не грудневі температури, але ось початок такий”, – повідомила Птуха.

Чи будуть температурні рекорди

Разом з тим, така температура не є чимось дивним для України. Синоптикиня припускає, що, ймовірно, 2 – 3 грудня на Півдні будуть високі значні температури й вищі кліматичні норми. Втім, говорити про температурні рекорди зарано.

Однак, якщо відповідні рекорди будуть зафіксовані, то метеостанції про це повідомлять.

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