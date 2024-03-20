Німесил, Цефікс та інші: в аптеках України зникають деякі ліки

В українських аптеках зникають деякі ліки, які призначають як дорослим, так і дітям. Поповнити асортимент немає змоги, бо імпортери відмовляють у постачанні.

Про це повідомляє видання Телеграф, передає НСН.

За даними профільного об’єднання ФармРада, на ринку спостерігається нестача препаратів з кількох груп: антибіотики, протизапальні та препарати від тиску.

Зокрема, спостерігається нестача “Німесилу”, “Амоксициліну”, “Аугментину” ES та 400, “Віктози”, “Ко-Амлеси”, “Ко-Пренеси”, “Цефми”, “Цефіксу”, “Оспамоксу” та інших. Є кілька причин дефіциту, вважає керівник компанії “Алкалоїд-Київ” Артем Матвєєв.

По-перше, світова фармацевтична галузь досі не відновилась від пандемії ковіду. І виробництво певних категорій лік не встигає за попитом. По-друге, блокада польського кордону ускладнила логістику. І, по-третє, в Україні зростає попит на ліки. Річ в тому, що після карантину впав рівень колективного імунітету.

Найбільше проблем виникло з дитячими антибіотиками в суспензіях. Їх замінити аналогами або “дорослими” препаратами складно, адже вони мають не те дозування, а діти не можуть їх пити через гіркий смак.

За словами директорки управління закупівель мережі АНЦ Олени Кунденко, рівень відмов постачальників по інших препаратах коливається між 0,3% та 1,8%. Як наслідок, зростають ціни. Найбільше подорожчали саме дефіцитні дитячі антибіотики в суспензіях. Ціна з початку року злетіла на 10-15%.

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