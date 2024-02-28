Неофіційне працевлаштування: які наслідки очікують українців – НБУ

У майбутньому українців, які обрали неофіційне працевлаштування, очікує багато проблем. Про це в ефірі телемарафону розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман. Передає НСН.

Неофіційне працевлаштування: які наслідки очікують українців

“Я б хотів звернутися до тих громадян, які отримують зарплату в конвертах. У майбутньому, крім того, що ви стаєте соціально незахищеними, ви отримуватимете мізерну пенсію, кошти які у вас є, вам буде важко їх використовувати”, — сказав Фурман.

Фурман також пояснив, що якщо ви захочете купити квартиру або автомобіль, вас можуть попросити надати докази законності походження коштів, якими ви маєте намір скористатися, щоб здійснити покупку. Якщо ви не зможете надати такі докази, то ви не матимете законного права на купівлю.

“Наприклад, ви захочете купити квартиру чи автомобіль, а вам скажуть: “А покажи законність походження коштів, за які ви хочете купити цей обʼєкт”. Зрозуміло, якщо не докажете, ви не маєте законного права купити цей обʼєкт”, — пояснив член ради НБУ.

Фурман також наголосив на необхідності вимагати від роботодавців виплати “білої” зарплати. Він додав, що це також стосується сплати податків до держбюджету, які відіграють важливу роль у фінансуванні армії та забезпеченні нашої перемоги.

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