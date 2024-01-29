Як відкрити консервну банку без відкривачки: відео лайфхаку

Як відкрити консервну банку без відкривачки, розповів шеф-кухар Анатолій Добровольський.

На своїй сторінці у Тік Ток відомий шеф-кухар виклав відео з корисним лайфхаком.

Якщо Вам терміново потрібно відкрити терміново консервну банку, а під рукою немає відкривачки, то можна використати звичайну столову ложку, канцелярського ножа тощо

Столова ложка

Необхідно затиснути ложку в долоні й терти нею об банку в одному місці. М’який метал піддасться і виникне отвір. Решту кришки можна буде прорізати ложкою так само як і консервним ключем.

Канцелярський ніж

Відкрити консервну банку можна за допомогою канцелярського ножа. Для цього міцно тримайте банку в руці на стійкій поверхні і проколіть кришку кінчиком ножа.

Можливо, вам знадобиться рушник чи інша цупка тканина для того, щоб огорнути банку та не порізати руки. Важливо бути обережними, якщо використовуєте такий метод.

Як відкрити консервну банку без відкривачки: відео

Плоска викрутка

Міцно тримаючи викрутку в руці, покладіть її на кришку банки поруч з обідком. Візьміть молоток вільною рукою і обережно постукуйте по викрутці, поки не проколете отвір у банці.

Необхідно переконатись, що всі інструменти, які ви використовуєте були чистими.

Камінь або асфальт

За допомогою цього способу можна відкрити банку практично де завгодно. Потрібно добре потерти круговими рухами об асфальт, великий камінь або бетонну підлогу. На кришці сточиться весь ободок. Після цього акуратно стисніть банку збоку і зніміть верхню кришку.