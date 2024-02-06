“Нема такого поняття”: в Україні не знають, що робити з ухилянтами – юрист

Антон Маринич, провідний юрисконсульт компанії Nota Group, висловив думку, що в Україні на даний момент не зовсім зрозуміло, як взаємодіяти з ухилянтами, оскільки таке поняття відсутнє у законодавстві. Про це він розповів для РБК-Україна, передає НСН.

В Україні не знають, що робити з ухилянтами – юрист

“Це неформальна термінологія, вона не є юридичною, щоб охарактеризувати дії особистості. Це так само як при крадіжці називають крадієм, при шахрайстві – шахраєм. Але процесуального статусу такого немає”, – пояснює Маринич.

Згідно з його словами, ухилянтом можна вважати військовозобов’язаного, на якого завели кримінальне провадження, що відбувається при ігноруванні “бойової” повістки. Зазвичай першу повістку вручають для уточнення данних у ТЦК. Далі людину можуть направити на проходження ВЛК і лише у разі придатності видають документ для проходження військової служби. Однак поки військовозобов’язаний не йде до ТЦК, його не можна називати ухилянтом.

Юрисконсульт відзначив, що протягом останніх місяців громадяни України стали свідками того, як працівники ТЦК іноді застосовують досить рішучі методи затримання чоловіків та транспортують їх до військкоматів. Водночас це їхнє діяння не має законного підґрунтя.

“Жодних повноважень у ТЦК для затримання немає. Вони мають свій алгоритм дій, якщо особа не з’явилася по повістці. Вони можуть повідомити органи Національної поліції, у них є затверджена форма повідомлення, і тоді Нацполіція може доставити цю особу до ТЦК з метою складання протоколу. Це притягнення за неявку. Тому всі ці силові затримання є абсолютно незаконними”, – пояснив Маринич.

Затримання можливе тільки в разі, якщо особа не з’явилася у військкоматі за “бойовою” повісткою. У випадку, якщо військовозобов’язаний проігнорував перші декілька повісток і це виявлено у військкоматі, особу може чекати штраф за адміністративне правопорушення.

“Все треба доводити. Чоловіки ж не стоять під ТЦК, коли відбудеться наступне вручення, ніхто не знає. Можливо, хтось ховається, хтось поїхав, можливо, є підстави для відстрочки і ці дані потрібно лише актуалізувати. Немає конкретних дій, все залежить від волі ТЦК. Якщо вони бачать, що є кримінальна відповідальність, тоді так. Нещодавно озвучували таку ситуацію – людина 14 разів відвідувала ТЦК, двічі не відвідала і її притягнули до кримінальної відповідальності”, – розповів юрист.

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