НБУ ввів в обіг пам’ятну монету на честь українських енергетиків – фото

Нацбанк України 26 вересня ввів в обіг пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!”. Як повідомляє прес-служба НБУ, монета присвячена всім українським енергетикам, які є “сучасними українськими супергероями та воїнами світла”. Про це пише Уніан, передає НСН.

НБУ ввів в обіг пам’ятну монету на честь українських енергетиків

“І в мирні часи робота українських енергетиків важлива, але під час війни – вона героїчна! Щодня та щоночі під ворожими обстрілами та в негоду, попри втому та загрози, ці звичайні незвичайні люди робили свою справу. Тому, щоб увічнити їх подвиг, ми створили цю сучасну мінімалістичну монету, із закодованими символами переможного світла”, – сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.

Про дизайн монети

Дизайн нової пам’ятної монети створив відомий український художник, ілюстратор, графічний дизайнер Сергій Майдуков.

На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України. Її образ втілено в символічному суцвітті соняшника, кожна пелюстка якого, неначе ліхтар, осяює світлом нашу країну. Він сяє, попри ворожі ракетні обстріли, як схід сонця, який обов’язково настане після найстрашнішої ночі.

На реверсі монети у вигляді трьох непорушних та сяючих брил зображено стилізований тризуб, який під час обертання монети трансформується в літеру “Е” і є першою літерою слова “ЕНЕРГЕТИКА

Пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!” виготовлено з нейзильберу, її тираж – до 50 000 штук. Гурт монети – гладкий, із заглибленими, інверсно розташованими написами: позначенням номіналу монети – п’ять гривень, року карбування монети – 2023 та логотипу Банкнотно-монетного двору НБУ.

Де і коли можна придбати

Придбати пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!” можна з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано десять тисяч цих монет, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з жовтня пам’ятна монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами (АТ АБ “УКРГАЗБАНК”, АТ “АБ “РАДАБАНК”, АТ “ТАСКОМБАНК”, АТ КБ “ПриватБанк”) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

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