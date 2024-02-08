НБУ працює над обмеженням карткових переказів – заступниця голови Нацбанку

Національний банк України розглядає можливість введення обмежень на карткові перекази та лімітів для виведення готівки через термінали. Вони спрямовані на обмеження тіньових фінансових операцій.

Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає НСН.

НБУ працює над обмеженням карткових переказів

Рожкова підкреслила, що встановлення обмежень для фізичних осіб щодо управління коштами є чутливою темою, і, отже, Національний банк України не буде робити офіційних заяв до тих пір, поки не буде прийняте остаточне рішення.

Вона визнала актуальність тіньових платежів, оскільки “значна частина бізнесу продовжує використовувати різні механізми ухилення, зменшення оподаткування тощо”.

Як приклад №1 вона навела гральний бізнес і нагадала, що кілька банків було позбавлено ліцензій за створення схем та механізмів.

Рожкова сказала, що рішення буде ухвалено у такому вигляді, який не обмежить “нормальний бізнес, нормальних людей”, але зменшить можливості для маніпуляцій та обходу закону.

Раніше голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев повідомив, що засіданні комітету розглянули доповідь НБУ щодо тіньових фінансових операцій.

Він сказав, що в ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування.

За його даними, для виправлення ситуації НБУ пропонує:

зміни до закону “Про платіжні послуги”, щодо посилення вимог до розміру власного капіталу надавачів платіжних послуг та збільшення розмірів штрафів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку

встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми трансакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування.

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