Російські пропагандистські ресурси активно поширюють фейк про те, що Національній поліції України нібито надано “дозвіл використовувати зброю проти мітингувальників”. Російські окупанти поширюють фейки, аби дискредитувати українську поліцію та загалом країну.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає НСН.

“Нацполіції видали наказ стріляти в мітингувальників” – новий фейк росіян

Так, ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що співробітникам Нацполіції України в умовах “соціальної напруженості” начебто дозволили “використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ”.

Як доказ пропагандисти поширюють фото сфабрикованого наказу, який начебто був підписаний очільником МВС.

Згідно з інформацією від речниці МВС Марʼяни Реви, так званий документ є фейковим, як і його зміст. По-перше, “наказ” не відповідає вимогам офіційного діловодства. По-друге, всі правила та підстави застосування спецзасобів чітко прописані у Законі “Про Національну поліцію” ст. 45 “Застосування спеціальних засобів”.

“Поширюючи такі фейки, ворог намагається дискредитувати правоохоронні органи України”, – наголошують у ЦПД.

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