Закон про легалізацію зброї: чи ухвалять і які ризики

В Україні намагаються врегулювати питання з легалізацією зброї у цивільних громадян. Відповідний законопроєкт “Про право на цивільну вогнепальну зброю” Верховна Рада ухвалила в першому читанні за день до початку повномасштабного вторгнення, а наприкінці грудня з’явилась доопрацьована редакція документа для другого читання.

Що не так з цим законопроєктом розповіли журналісти Української правди, передає НСН.

Закон про легалізацію зброї

Опитування серед українців свідчать, що з моменту початку війни у 2014 році вони суспільство більше стало підтримувати легалізацію зброї та більша його частина вже готова до такого кроку.

Відомо, що законопроєкт “Про право на цивільну вогнепальну зброю” ухвалили у першому читанні ухвалили 23 лютого 2022 року — ця версія документа одразу містила чимало обмежень.

Наприклад, він забороняв під час воєнного стану носити будь-яку цивільну вогнепальну зброю за межами місця зберігання усім, крім військових та представників силових органів.

Проте у процесі підготовки до другого читання народні депутати запропонували понад 700 правок, але це додало до документа ще більше обмежень.

Водночас у дискусіях щодо легалізації зброї насамперед йдеться про короткоствольну вогнепальну нарізну, а інші види, окрім автоматичної, давно дозволені в Україні.

Так, у фінальній версії законопроєкту депутати пропонують дозволити українцям легально придбати вогнепальну короткоствольну зброю лише через п’ять років після закінчення воєнного стану. Це стосується лише тих громадян, кому виповнилося 30 років та тих, які мають щонайменше п’ять років досвіду легального володіння іншим видом зброї.

За словами одного зі співавторів документа Олександра Федієнка, значна частина правок, які ускладнюють доступ громадян до зброї, була вимогою безпосередньо МВС.

“У нас стільки нелегальної зброї, що легалізація короткостволу ніяк не вплине на погіршення криміногенної ситуації. Але вони вважають так і нам їх не вдається переконати”, — зазначає він.

Крім того, довгоствольною нарізною зброєю пропонують дозволити лише з 25 років після проходження відповідних курсів, але у випадку придбання такої зброї до громадянина в будь-який час може прийти поліція з перевіркою.

Автори проєкту пропонують запровадити ці перевірки щонайменше один раз на три роки або за рішенням суду: власник зобов’язаний надати доступ до місця зберігання зброї, а у випадку порушень поліція видає припис за невиконання якого впродовж місяця власника позбавлятимуть права на володіння зброєю.

Також зазначається, що майбутні законні власники короткоствольної зброї зможуть носити її лише вдома або під час занять зі стрільби.

“Якщо зброя легально зареєстрована, то будь-яка свідома людина точно не буде використовувати її для скоєння злочину. Це не логічно, бо її одразу ж знайдуть”, — каже Федієнко.

Ці вимоги не стосуватимуться травматичної вогнепальної зброї, якою можна володіти з 25 років і носити у будь-яких місцях.

На думку очільника Української асоціації власників зброї Георгія Учайкіна, це формулювання проєкту призведе до зростання обігу травматичної зброї, що негативно для суспільства, адже ризик її застосування значно вищий, ніж вогнепальної через меншу відповідальність.

Також законопроєкт зобов’язує повідомляти про переміщення зброї в інше місце — про це необхідно повідомляти в Національну поліцію. А за носіння власної зареєстрованої зброї хочуть запровадити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до трьох років.

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