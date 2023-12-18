Наскільки сильно збій в роботі Київстар вплинув на життя українців: дослідження

В компанії Active Group дослідили наскільки сильно вплинув збій в роботі оператора на повсякденне життя українців. А також те, як вони оцінили дії “Київстар”, спрямовані на відновлення зв’язку. Передає НСН.

Наскільки сильно збій в роботі Київстар вплинув на життя українців

Як не дивно, українці збій в роботі «Київстар» не сприйняли, як катастрофічну ситуацію. На більш ніж третину опитаних – 33,8% – збій роботи оператора ніяк не вплинув. На таку ж кількість – «трохи вплинув».

При цьому переважна більшість українців позитивно оцінили зусилля компанії “Київстар” із відновлення зв’язку.

Дослідження Active Group проводилось за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 16 грудня 2023 р. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

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