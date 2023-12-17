У Київстар розповіли, коли клієнтам будуть нараховувати компенсації за збій в системі

У Київстар сказали, коли клієнтам будуть нараховувати компенсації за збій в системі. Наразі компанія продовжує відновлювати надання послуг після хакерської атаки.

Компанія Київстар все ще працює над відновленням повної працездатності своєї системи після російської кібератаки, говорити про нарахування компенсацій клієнтам поки рано.

Як передає НСН, про це в коментарі LIGA.net повідомила представник оператора Ірина Леличенко.

За її словами, одним з останніх досягнень стало відновлення роботи сервісу VPN, зараз ведеться робота над відновленням послуг M2M для бізнес-клієнтів. Також у найближчих планах – відновити послугу SMS.

Відзначається, що в деяких населених пунктах, в тому числі в Києві, все ще спостерігаються локальні перебої з наданням послуги “Домашнього Інтернету”. Щоб прискорити відновлення системи, компанія задіяла весь доступний персонал, в тому числі з інших регіонів.

Оператор попереджає, що поки система не відновлена повністю, мобільний Інтернет може працювати зі зниженою швидкістю.

Питання нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли скористатися оплаченими послугами, відкладено до того моменту, коли всі послуги будуть відновлені і система буде повністю стабілізована.

Нагадаємо, 12 грудня в компанії Київстар заявили, що масштабний збій відбувся внаслідок потужної хакерської атаки. Абоненти в різних регіонах країни не могли скористатися послугами зв’язку оператора, відправити повідомлення, скористатися мобільними сервісами. У цих умовах національний роумінг виявився також недоступним.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного з національних операторів мобільного зв’язку Київстар.

Про свою причетність до кібератаки, яка призвела до руйнування мережевої інфраструктури українського оператора зв’язку Київстар, заявила група російських хакерів під назвою «Солнцепьок». Спочатку ця інформація з’явилась у російських ЗМІ, а згодом її підтвердили й у Службі безпеки України. За твердженням кіберзлочинців, вони начебто заволоділи особистими даними клієнтів мобільного оператора.

У Київстар заперечили інформацію про те, що хакери заволоділи особистими даними його абонентів. У компанії запевнили, що скриншоти, які публікуються в телеграм-каналах, — фальшивка, абонентська інформація та персональні дані у безпеці, системи, у яких ці дані зберігаються, не постраждали від хакерської атаки.

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