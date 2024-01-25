У групі “Нафтогаз України” заявляють про масштабну кібератаку на один із дата-центрів. У зв’язку з цим спостерігаються проблеми із доступом до низки сервісів компанії.

Про це інформує пресслужба Нафтогазу, передає НСН.

Нафтогаз заявив про кібератаку: сайт і кол-центр не працюють

Як зазначається, фахівці зафіксували масштабну хакерську атаку на один із дата-центрів, який використовують компанії, через це вийшли з ладу вебсайти. Також не працює кол-центр.

“Шановні клієнти ГК “Нафтогаз України” та Газмережі. Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють”, — йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що зараз спеціалісти працюють над тим, щоб якомога швидше усунути проблеми.

“Про строки відновлення сервісів повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння!”, — додали у Нафтогазі.

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