Сайт Верховної Ради – лідер за переглядами серед сайтів інших парламентів світу. Про це свідчать дані аналізу Руху ЧЕСНО, передає НСН з посиланням на Рубрика.

За кількістю переглядів на місяць сайт Верховної Ради України лідирує серед усіх сайтів парламентів світу.

Як зазначають, у грудні 2023 року сайт українського Парламенту посів перше місце з понад 7,7 млн переглядів:

на другому місці — сайт Палати представників США (5,6 млн переглядів),

на третьому — сайт парламенту Великобританії (5,5 млн переглядів).

Рух ЧЕСНО проаналізував відкриті дані відвідуваності сайтів парламентів усіх країн — членів ООН.

“Для цього ми використали показники платформи SimilarWeb, які аналізували також у 2016, 2018, 2021 та 2022 роках”, наголосили в організації.

Окрім того, Рух ЧЕСНО, для уточнення відкритих даних відвідуваності сайту Верховної Ради, отримав додатково дані Google Analytics від керівника Управління комп’ютеризованих систем Апарату ВР Олексія Сидоренка.

У дослідженні зазначають, що понад 94% аудиторії сайту Верховної Ради — користувачі з України, приблизно так було і в минулі роки. Це очевидно, і в інших парламентах світу тенденція аналогічна, адже в першу чергу на їхні сайти заходять громадяни цих країн.

Водночас у першій п’ятірці міст аудиторії сайту ВРУ українським є лише Київ. Решта — це міста країн Європи:

Гамбург,

Відень,

Мюнхен,

Мадрид.

Така зміна відбулася після повномасштабного вторгнення росії в Україну і, ймовірно, пов’язана з великою кількістю українських біженців, які виїхали до країн Європи, але продовжують цікавитись українським законодавством.

Сайт Верховної Ради крім рекордної кількості переглядів протягом місяця має також найбільший час перебування на сайті серед країн першої десятки.

Крім того, він має найменший показник відмов, а за глибиною перегляду входить до трійки лідерів.

Також сайт ВРУ найбільш відвідуваний серед сайтів усіх інших державних органів України. І це логічно, адже на ньому зосереджено величезний масив законодавства та іншої інформації, якою регулярно послуговуються в роботі люди низки професій.

Саме таку тенденцію відображає трафік сайту протягом місяця: регулярні пікові відвідування сайту Ради у перші дні тижня та падіння у вихідні.

Так, користувачі сайту ВРУ, як і раніше, найбільше відвідують сторінки, на яких викладені кодекси, зокрема цивільний та кримінально-процесуальний.

“Насправді дуже приємно, що сайт Верховної Ради серед сайтів парламентів країн — членів ООН виглядає одним із найкращих. Він привабливий візуально та є зручним для користувача, а також стабільно і швидко працює навіть в умовах повномасштабної війни. У багатьох країнах сайти парламентів виглядають досить просто, довго завантажуються і мають просту структуру”, наголосили в організації.

Водночас дуже показово, що серед найбільш відвідуваних сторінок сайту ВРУ — “Рада онлайн”. Це свідчить про значний запит суспільства на трансляцію з парламенту.

Власне, за результатами нещодавнього соціологічного опитування, 57% громадян виступають за відновлення онлайн-трансляції засідань на телеканалі “Рада” (який доступний і на сайті).

“Добре, що сайт українського парламенту є технологічним і рухається у прогресивному глобальному тренді. Кілька років тому було змінено його дизайн, а зараз цей процес триває на сайтах парламентських комітетів”, – зауважили аналітики

Водночас в умовах великої війни вкрай актуальним залишається питання кібербезпеки, адже російські терористи постійно намагаються завдавати шкоди і в інформаційній площині.

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