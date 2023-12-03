На ТОТ бюджетників змушують здавати кров для військових РФ – ЦНС

Російські окупанти продовжують тероризувати місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України. При цьому людям обіцяють додаткові виплати, яких насправді ніхто не отримує. Подробиці розкрили у Центрі національного спротиву. Передає НСН.

На ТОТ бюджетників змушують здавати кров для військових РФ

“Через великі втрати на південному напрямку ворог шукає донорів на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна адміністрація зганяє на потреби ЗС РФ бюджетників для примусової здачі крові. При цьому обіцяють додаткові виплати, але по факту виплат немає”, – зазначено у повідомленні.

Водночас, за даними ЦНС, на окуповані території привозять гематологів з росії: місцеві фахівці масово відмовляються працювати на окупантів.

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