На кордоні між Польщею та Україною можуть з’явитися нові пункти пропуску – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем’єром Польщі Дональдом Туском створення ще чотирьох нових пунктів пропуску між країнами.

Про це очільник українського уряду повідомив під час спільного брифінгу з Туском в Києві. Пише Укрінформ, передає НСН.

На кордоні між Польщею та Україною можуть з’явитися нові пункти пропуску

«Наш уряд та наша країна залишаються відданими прагненню у розбудові прикордонної інфраструктури та нашої логістики», – зазначив Шмигаль.

Він поінформував, що вони з Туском обговорили і хочуть запроваджувати спільний прикордонний контроль, обмін базами даних, а також продовжувати модернізацію пунктів пропуску.

«Крім того, ми обговорили створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до нині наявних 14», – наголосив він.

Також Шмигаль запропонував прем’єр-міністру Польщі розглянути можливість участі польської сторони у будівництві автобану Краковець – Львів – Броди – Рівне.

«Цей автобан має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А4, яка у свою чергу є продовженням німецького автобану», – пояснив посадовець.

Він підкреслив, що польський бізнес може долучитися до цієї ініціативи «і ми запрошуємо до будівництва на концесійних умовах».

«Це може бути ще однією історією успіху та взаємовигідної співпраці між нашими країнами вже цього року», – акцентував очільник уряду України.

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