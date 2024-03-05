На Харківщині судитимуть двох росіян за наругу над дівчиною під час окупації – подробиці

В Харківській області судитимуть двох росіян за наругу над дівчиною під час окупації. Сталось це навесні 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає НСН.

На Харківщині судитимуть двох росіян за наругу над дівчиною під час окупації

Поліція впізнала військового злочинця: 45-річного полковника, командувача 99-го самохідного артилерійського полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Західного військового округу російської федерації, відомого під позивним “Вовк”. До злочину також був причетний його підлеглий — 22-річний водій із 752 мотострілецького полку тієї ж дивізії, відомий як “Малий”.

Водночас окупанти здійснювали обходи будинками, проводячи “перевірки” серед місцевих мешканців. В одному з випадків підлеглий запропонував місцевій дівчині влаштувати вечерю з його начальником, що було відкинуто.

“Пізніше обвинувачені повернулися до того ж будинку. Дівчина знаходилася в підвалі через шквальні обстріли з боку ЗБ РФ разом зі своєю сім’єю. Окупанти вивели звідти її батька і приставили до його скроні пістолет. Вони закрили решту членів сім’ї в підвалі, і водій повинен стежити за тим, щоб ніхто не вийшов”, — повідомили у прокуратурі.

Командир потім насильно повів дівчину в будинок і вчинив над нею сексуальне насильство, тримаючи при цьому пістолет і погрожуючи розстрілом.

У ході обшуків місць дислокації російських військових, включаючи приміщення, зване комендатурою, знайшли жорсткий диск. На ньому було записано допит потерпілої про сексуальне насильство. Інших доказів, що вказують на заходи для притягнення винних до відповідальності, виявлено не було.

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