На Дніпропетровщині проходить евакуація гірників із шахт – ДТЕК

На вуглевидобувних шахтах Дніпропетровської області після знеструмлення проходить евакуація гірників.

Про це повідомили в ДТЕК, передає НСН.

Під час масштабної ворожої атаки в ніч проти 22 березня вуглевидобувні підприємства Дніпропетровської області залишились без електроживлення. В цей момент на робочих місцях перебували 1060 шахтарів.

“Було введено план ліквідації надзвичайної ситуації: задіяні резервні джерела живлення, розпочалася евакуація гірників на поверхню”, – повідомили в ДТЕК.

Там зазначили, що після евакуація всі шахтарі проходять медичне обстеження. Постраждалих немає.

Як зазначили в компанії, після заживлення шахт та проведення необхідних підготувальних робіт видобуток вугілля буде поновлено.

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