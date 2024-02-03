На АЗС України знову оновили ціни на пальне: скільки зараз коштує бензин

Ціни на пальне на заправказ України змінились протягом останньої доби. У п’ятницю, 3 лютого, вартість бензину та дизельного пального трошки підвищилася, але ціна на автогаз зменшилася майже на 0,10 гривень. Про це свідчать дані Auto.ria, передає НСН.

На АЗС України знову оновили ціни на пальне

За даними моніторингового сайту, 3 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,17 грн/л;

А-95 — 50,63 грн/л;

А-92 — 47,06 грн/л;

дизельне пальне — 50,69 грн/л;

скраплений газ — 27,22 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,17 грн/л,

А-95 — за 50,77 грн/л,

бензин А-92 — за 47,33 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 50,80 грн/л,

скраплений газ — 27,64 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG

3 лютого пальне брендів “Євро-95” та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 45,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС “Паралель” — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС VostokGaz — 44,49 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС “Паралель” та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС “Фактор” — 46,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,10 грн/л, на KLO — 27,98 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

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